Overcooked All You Can Eat: trailer sulle nuove modalità

Il publisher Team17 e gli sviluppatori di Ghost Town Games hanno fatto uscire un trailer di Overcooked All You Can Eat, incentrato sulle nuove modalità che saranno presenti nella versione next-gen del party game da cucina: l’assist mode e le opzioni di accessibilità.

Assist Mode:

Questa nuova modalità introduce una serie di funzionalità che consentono di personalizzare la propria esperienza: perfetto per i nuovi giocatori, i giocatori più giovani o per quelli di voi che vogliono semplicemente cucinare senza arrabbiarsi! Iniziando una nuova partita, si avrà la possibilità di selezionare la modalità Assist, che includerà:

Più tempo per i round

Aumento del punteggio

Più tempo per creare una ricetta

Sarai anche in grado di attivare e disattivare i timeout delle ricette – niente più ordini falliti!

Opzioni di accessibilità:

Indicatore per daltonismo

Per tenere conto di quei giocatori daltonici, gli chef del gioco saranno indicati sia da forme che da colori:

Giocatore uno = blu, cerchio

Giocatore due = rosso, triangolo

Giocatore tre = verde, quadrato

Giocatore quattro = giallo, esagono

Testo adatto alla dislessia

All’interno del menu delle opzioni di accessibilità, si può selezionare un testo adatto alla dislessia per tutte le finestre di dialogo.

Interfaccia utente scalabile

Abbiamo anche aggiunto un’opzione nel menu di accessibilità che ti consente di regolare la dimensione / scala del testo nelle seguenti posizioni:

Sottotitoli

Descrizioni dei menu

Testo legenda

Menu di gestione della squadra

In più è stato modificato il menù di navigazione ed è cambiata la schermata di selezione dello chef. Si possono vedere tutti i 60 chef (inclusi due nuovi segreti!). Ogni chef ha 2-3 skin alternative, quindi sono oltre 120 chef in totale! Sul sito ufficiale del publisher potete vedere tutte le novità in dettaglio.

Lasciandovi qui sotto al trailer, vi ricordiamo che Overcooked All You Can Eat arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X, ma ancora non è stata annunciato il giorni d’uscita.