Ghostrunner: annunciata la data d’uscita

Ghostrunner, il gioco d’azione parkour cyberpunk in prima persona, sviluppato da One More Level, 3D Realms, e Slipgate Ironworks, uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Steam, Epic Games Store e GOG) il 27 ottobre. Rivelato alla Gamescom, i co-publisher All in! Games e 505 Games invitano i giocatori a candidarsi alla Beta Privata, per la possibilità di avere un accesso anticipato esclusivo al gioco, se selezionati.

Per candidarsi basta unirsi al server di Discord di Ghostrunner e presentare la candidatura. I publisher annunciano anche che sarà disponibile una demo gratuita di Ghostrunner su Steam, per PC, dal 29 settembre. Nel nuovo gameplay trailer vengono messe in mostra le incredibili abilità sopra le righe di Ghostrunner

Scatena attacchi mortali contro nemici mai visti prima, raggiungi vette incredibili con abilità acrobatiche che sfidano la morte e infiltrati nel network dell’ultimo baluardo dell’umanità, il tutto sotto la guida dell’Architetto e della tua nuova alleata Zoe. All In! Games e 505 Games premiano coloro che agiscono rapidamente. Chi preordina Ghostrunner avrà accesso a due katane esclusive, una delle quali varierà in aspetto in base alla piattaforma per cui verrà preordinato il gioco e non sarà più ottenibile dal lancio in poi. Gli abbonati al PlayStation Plus e gli utenti PC possono avvantaggiarsi inoltre di uno sconto del 20% preordinando Ghostrunner. I giocatori Xbox One possono approfittare dello sconto del 10% invece.

Sfruttando la tecnologia NVIDIA RTX Ray Tracing, Ghostrunner offre una grafica strepitosa e coinvolgente, solitamente riservata agli studi AAA. Ammirate dettagliatissime ambientazioni distopiche ispirate al cyberpunk, mentre sfrecciate e slamate nemici a ritmo di un’intensa colonna sonora synthwave dell’acclamato Daniel Deluxe. Ghostrunner sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a €29.99.