Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?: rivelato il cast della terza stagione

Si avvicina la data d’esordio dell’attesissima terza stagione di Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?, anime di grande successo tratto dalla serie di light novel scritte da Fujino Omori e illustrate da Suzuhito Yasuda, che avrà la sua premiere in Giappone il prossimo 2 ottobre. Nell’attesa però, è stato rilasciato un nuovo video promozionale, che rivela alcuni interessanti dettagli sulla nuova stagione.

Oltre a darci un piccolo assaggio della opening, Over and Over, di Yuka Iguchi (che aveva già interpretato le opening delle prime due stagioni dell’anime), il video rivela anche i nuovi membri del cast che arriveranno proprio negli episodi di questa terza stagione:

Masaaki Mizunaka (How Not to Summon a Demon Lord) interpreterà Lido;

Yuki Takada (NEW GAME!) sarà la guerriera alata Rei;

Tetsu Inada (Dragon Ball Z) interpreterà il temibile Grosse;

Jun Fukushima (Death Note) presterà la voce a Ikeros;

Daisuke Namikawa (Black Lagoon) sarà Dix.

Is It Wrong to Try to Pick Up Grirls in a Dungeon? è ambientato nella città di Orario, nella quale gli avventurieri si riuniscono da tutto il mondo, formando dei gruppi chiamati Familiae, per esplorare un complesso labirinto sotterraneo, il Dungeon. Qui si possono incontrare dei terribili mostri, ma anche trovare favolosi tesori e dei frammenti di cristallo dalle proprietà magiche. Il protagonista della storia è Bell Cranel, un avventuriero 14enne, unico membro della Familia di Hestia, che nel Dungeon non cerca ricchezze, né magia, né gloria, ma vuole soltanto provare a impressionare qualche bella ragazza. Purtroppo però, il nostro eroe si accorgerà presto che nell’oscuro labirinto tutto può succedere, e che forse, piuttosto che un cavaliere in armatura scintillante, lui è l’unica vera damigella in pericolo.

La serie di light novel, iniziata nel gennaio 2013 ha riscosso un vasto successo, tanto in patria quanto nel resto del mondo, giungendo a ben 15 volumi e ricevendo ben due adattamenti manga, oltre alla serie anime, che ha fatto il suo esordio nel 2015, e a un videogioco, Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate, in corso di sviluppo da parte del developer nipponico 5pb. che è atteso per il 2020 su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

Siete pronti all’arrivo di questa nuova stagione? Se non avete ancora visto la serie, o magari volete rinfrescarvi la memoria, vi consigliamo di andare a recuperare gli episodi delle prime due stagioni su Crunchyroll!