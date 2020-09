Fall Guys: disponibile l’aggiornamento di metà stagione

Devolver Digital e lo sviluppatore Mediatonic hanno pubblicato l’aggiornamento della mid-season per Fall Guys: Ultimate Knockout, che aggiunge nuove varianti di round, un nuovo ostacolo chiamato “Big Yeetus”, che spedisce molto in avanti i concorrenti, e un nuovo sistema anti-cheat per PC.

Questo l’elenco delle novità, attraverso il profilo Twitter ufficiale del gioco.

A proposito di Twitter, vista la fama che oramai il gioco si porta dietro, il nuovo ostacolo, Big Yeetus, è finito in trend topic nel gaming

Proud of you all for getting our large son, Big Yeetus, trending again pic.twitter.com/ff8WyKvuip

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 15, 2020