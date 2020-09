G2 Esports sigla un accordo di partnership con Domino’s Pizza

Domino’s Pizza Deutschland ha stipulato una partnership commerciale con l’organizzazione di Esport con sede a Berlino G2 Esports . La catena di pizzerie diventerà il ristorante rapido ufficiale di G2 in Germania e le aziende collaboreranno a vari progetti di contenuti e ospiteranno esperienze di visualizzazione a casa per il prossimo campionato mondiale di League of Legends .

L’anno scorso, G2 e Domino’s hanno collaborato per una promozione a tempo limitato durante il campionato del mondo. Questa promozione includeva anche un’esperienza di visione della comunità.

L’attività di Esport di Domino si è finora concentrata principalmente sull’Europa. La società ha già collaborato con l’organizzatore spagnolo LVP e la società di Esport con sede nel Regno Unito Gfinity . L’anno scorso, Domino’s Malaysia ha anche organizzato una promozione che avrebbe premiato i giocatori di Esport del paese con una fornitura di pizza per 10 anni se avessero vinto una medaglia d’oro in una qualsiasi delle competizioni di Esport tenutesi ai Giochi del Sudest asiatico.