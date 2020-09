Fortnite: in arrivo DLSS e ray-tracing questa settimana

Epic e Nvidia hanno appena annunciato che le tecnologie legate al comparto grafico DLSS e ray-tracing approderanno sul famoso titolo battle royale Fortnite questa settimana, esattamente il 17 settembre. Una volta live l’aggiornamento, i giocatori potranno aspettarsi nuovi riflessi grazie al ray-tracing con inoltre ombre, illuminazione globale e occlusione ambientale qualitativamente migliori all’interno del gioco.

Allo stesso tempo, il frame rate beneficierà di un boost permanente grazie alla tecnologia Nvidia DLSS, la quale migliorerà anche la definizione (sharpening) dell’immagine. In più, anche la tecnologia Reflex aiuterà il titolo per una diminuzione della latenza. Non finiscono qui le novità, infatti una nuova mappa chiamata Modalità Creativa e conosciuta come RTX Treasure, appositamente progettata per evidenziare le migliorie offerte dal ray tracing, verrà aggiunta al titolo.

Lungo tale livello, i giocatori potranno visitare un corridoio pieno di specchi, un castello medievale, una giungla. Potranno scalare una statua dalle enormi dimensioni ed esplorare un laboratorio scientifico rimpicciolito per scoprire il maggior numero di segreti nel minor tempo possibile.

Infine, entrambe le società stanno lavorando affinché venga portato il DXR ray-tracing, la tecnologia DLSS e il supporto alla tecnologia Reflex alla modalità Salva il Mondo. Intanto, qui sotto potrete vedere un trailer riguardo l’arrivo della Stark Industries su Fortnite.