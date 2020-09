La distribuzione del montepremi di League Of Legends è stata rivista da Riot

Grandi cambiamenti sono in arrivo per League of Legends, poiché Riot Games sta modificando il modo in cui funzionano i suoi montepremi. La distribuzione del montepremi di League of Legends è una delle più grandi nella scena degli Esport, il che significa che anche il più piccolo cambiamento potrebbe avere enormi implicazioni nel gioco multiplayer nell’arena di battaglia online.

È difficile credere che stiamo celebrando i 10 anni di Worlds, ma poiché 22 squadre di 11 regioni si sfidano per essere incoronate le leggende definitive di League of Legends , gli occhi di tutti sono puntati sul premio. Con LoL Worlds che inizierà a Shanghai il mese prossimo, Riot sta lanciando il carro del marketing per dare un’idea di ciò che è vecchio e di ciò che è nuovo nel 2020.

Not just an esport. The future of sport. #Worlds2020 is our time to Take Over. pic.twitter.com/GHZ29MVnpO

Più che ottenere una fetta di quella torta del montepremi, i vincitori saranno immortalati nel gioco con le loro skin personalizzate. Noi normali potremo acquistare le skin, con una parte del ricavato che andrà anche alla squadra vincitrice. Tuttavia, con le vendite di pelli del Campionato del mondo che sono andate alle stelle negli ultimi anni, anche il divario tra il primo e il secondo posto ha continuato a crescere.

Sperando di colmare il divario e bilanciare i conti, i vincitori vedranno ridotta la distribuzione del montepremi complessivo di League of Legends , con il denaro in eccesso condiviso tra le altre squadre. Riot ha spiegato:

Per creare una struttura più equa, il primo premio sarà ridotto e assegnato agli altri classificati per distribuire meglio il montepremi dei Mondiali ai restanti concorrenti, che non beneficiano della vendita delle skin dei Mondiali

The 2020 League of Legends World Championship begins September 25th in Shanghai, China. This year marks the tenth version of the biggest event in esports.

Here’s everything you need to know about #Worlds2020: https://t.co/uTO0psNtJF pic.twitter.com/32xFbLfLSY

— LoL Esports (@lolesports) September 14, 2020