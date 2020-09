BEM Become Human: emersa una nuova clip del film

Dopo il successo riscosso dalla serie animata reboot, Bem è pronto a tornare nelle sale cinematografiche con un nuovo film dal titolo BEM Become Human. L’anime horror di Saburo Sakai e Nobuhide Morikawa (nota in Italia con il titolo di Bem il mostro umano), era uscita nel lontano 1968 diventando rapidamente un cult per gli appassionati del genere. Nel 2019 LanQ Studios ha dunque deciso di omaggiarla con un remake, mentre Production I.G. ha prodotto questo lungometraggio animato, atteso al debutto nelle sale giapponesi il prossimo 2 ottobre.

Nella giornata di oggi è stata diffusa una breve clip (che potete vedere sotto), tratta dal film, che ci mostra alcune scene della vita quotidiana di Belm, un nuovo personaggio, che mostra una inquietante somiglianza con il protagonista, Bem. Le immagini ci mostrano l’uomo mentre si sveglia con la sua famiglia e quando va al lavoro con Burgess.

La storia di BEM Become Human riprenderà quella dell’anime originale, e seguirà le vicende dei tre yokai Bem, Belo e Bela, tre mostri che combattono per la giustizia e si ritrovano a vivere in mezzo agli umani. Incompresi e marginalizzati, sia dagli altri yokai che dagli esseri umani, i tre continueranno a combattere con la speranza di poter, un giorno, diventare umani a loro volta.

Il film, diretto da Hiroshi Ikehata (Code: Breaker, Fullmetal Alchemist Brotherhood) con lo script di Atsuhiro Tomioka (One Piece Stampede) e il character design di Mino Matsumoto e Range Murata, conta su un cast di tutto rispetto: il protagonista, Bem, sarà interpretato da un’istituzione come Katsuyuki Konishi (Dragon Ball Super, Samurai Champloo, Pokemon, e molti, molti altri), mentre il suo migliore amico, Burgess, avrà la voce di Toshiya Miyata, famoso cantante idol della boy band Kis-My-Ft2. La voce di Belo sarà quella di Kensho Ono (Attack on Titan, JoJo Bizarre Adventures, Fairy Tail), mentre Mao Ichimichi (in arte M・A・O, Sword Art Online, Beastars) sarà Bela.