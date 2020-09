Lenovo inaugura in Italia il primo concept store europeo

Lenovo inaugura il primo concept store in Europa, a Milano con l’Opening Ceremony – un evento digitale istituzionale riservato a media e partner seguito da Spazio Lenovo: Opening Show sarà trasmesso online sui canali social di Lenovo Italia dalle 18:30.

A partire da domani, mercoledì 16 settembre, Spazio Lenovo è aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 e ognuno potrà vivere l’esperienza del tutto nuova di un ecosistema culturale dedicato all’innovazione digitale, un ambiente che combina la dimensione esperienziale della tecnologia smarter con la possibilità di conoscere le nuove tendenze del digitale.

Dal primo ottobre sarà inoltre possibile seguire i primi appuntamenti, completamente gratuiti, sia in presenza su invito sia in modalità digitale. Gli SmarTalk (due giovedì al mese, dalle ore 19:00), questo il nome dei primi incontri, saranno moderati dalla giornalista Diletta Parlangeli e consentiranno ai partecipanti di confrontarsi su un determinato tema attraverso il punto di vista di tre ospiti: i primi talk saranno dedicati al mondo education, all’intelligenza artificiale (15 ottobre) e al gaming (5 novembre) – il calendario aggiornato sarà disponibile su spaziolenovo.com.

L’esperienza del concept store fisico è completata e integrata dalla piattaforma online dedicata Spaziolenovo.com, disponibile in italiano e sarà disponibile in inglese, dove gli utenti potranno creare un proprio profilo personale attraverso il quale iscriversi a eventi e workshop o, semplicemente, per ricevere la newsletter e comunicazioni da parti di Lenovo. Collegandosi a Spaziolenovo.com è possibile rimanere aggiornati sugli appuntamenti in Spazio Lenovo, prendere appuntamento per il servizio di assistenza, consultare il menu del bistrò e prenotare un tavolo, o semplicemente fare un tour virtuale.