The Invincible annunciato per PS5, Xbox Series X e PC

Lo studio di sviluppo polacco con base a Cracovia, Starward Industries, ha annuciato il titolo The Invincible, un thriller fantascientifico ambientato in un arco temporale retrofuturistico e basato sull’omonimo romanzo di Stainslaw Lem.

Il progetto è guidato dall’ex Senior Producer di CD Projekt RED Marek Markuszewski e lo studio, fondato da due anni, è composto da uno staff di dodici persone il quale portfolio passa da The Witcher 3 Wild Hunt a Dying Light, fino a Dead Island e Cyberpunk 2077.

Qui sotto potrete trovare l’unico video al momento disponibile, quello della preview della colonna sonora che accompagnerà il gioco e la panoramica da Steam. The Invincible, sprovvisto ancora per una data d’uscita, sarà disponibile per PC, Xbox Series X e PlayStation 5.

Tu sei uno scienziato impegnato in una spedizione scientifica interstellare la cui missione si trasforma all’improvviso in un’operazione di soccorso dove la vita è appesa a un filo. Dopo l’atterraggio su Regis III, il tuo compito è di trovare i membri dell’equipaggio servendoti di attrezzature spaziali avanzate e facendo affidamento sul tuo intelletto e sul tuo istinto per sopravvivere su un pianeta che presto scoprirai essere inospitale. Ci vorrà poco per iniziare a portare alla luce gli orribili segreti che Regis III nasconde mentre sei impegnato a cambiare le sorti del tuo equipaggio. Più ti addentrerai nei grovigli di questo mistero, più capirai di non essere solo sul pianeta, e che alcuni luoghi, come Regis III, sarebbe meglio lasciarli inesplorati. Ma è troppo tardi per tornare indietro.

Caratteristiche