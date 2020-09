The Uncertain Light at the End in arrivo su PC l’8 ottobre

The Uncertain Light at the End arriverà su PC, tramite Steam e GOG, il giorno 8 del mese di ottobre al prezzo di €12.49 con uno sconto al lancio del 15%. Le versioni PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch invece, arriveranno con un po’ di ritardo, ovvero nel 2021.

Lo studio di sviluppo New Game Order e publisher META Publishing hanno inoltre annunciato che vi sarà un ulteriore sconto del 15% per chi già possiede il titolo The Uncertain Last Quiet Day. Infine, vi segnaliamo una demo disponibile per The Uncertain Light at the End tramite Steam.