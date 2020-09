Radeon RX 6000: AMD ci permette di dare uno sguardo alla nuova scheda video

Ieri notte AMD ha rivelato un primo scorcio della prossima scheda grafica della gamma Radeon RX 6000, alimentata dall’architettura AMD RDNA 2 offrendo, inoltre, ai giocatori la possibilità di esplorare ulteriormente il design della scheda con una nuova mappa multiplayer nella AMD Battle Arena su Fortnite Creative Islands.

Take a first look at the design of the new Radeon RX 6000 series. Our upcoming @AMD #RDNA2 graphics cards will feature a brand new cooler design, and you can study every angle yourself on our Fortnite Creative Island. 8651-9841-1639. pic.twitter.com/KGQAOXDivZ

