Paper Beast Folded Edition in arrivo il 20 ottobre per PC

Paper Beast, gioco sandbox della Pixel Reef e di cui potete trovare qui la nostra recensione, è uno dei titoli VR più appaganti visivamente che si sia al momento. Se non doveste avere il sistema VR per giocare al titolo uscito in precedenza, non preoccupatevi, Pixel Reef ha annunciato Paper Beast Folded Edition in uscita il 20 ottobre su PC (e più tardi anche su PlayStation 4) e sarà giocabile senza VR, tramite Steam.

Il titolo mette il giocatore nei panni di un viaggiatore che si addentra in uno strano ecosistema composto da esseri fatti di carta. Tali esseri regnano il posto e, il vostro personaggio, dovrà attraversare un lungo viaggio in diversi territori per capirne i misteri. Il gameplay che regge l’intera opera è basato su una fisica fatta ad hoc, facendo vedere ad ogni piccola azione, la risposta del mondo in cui vi troverete.

Uno dei punti forti della fatica di Pixel Reef arriva da Eric Chahi, il creatore di avventure ormai cult come Another World e Heart of Darkness. Oltre alla modalità avventura, Paper Beast Folded Edition vi propona una modalità sandbox per un’esplorazione più libera. Qui sotto potrete vedere il trailer e la panoramica del titolo.