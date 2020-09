Twin Mirror in uscita il 1° dicembre su PS4, One e PC

Ebbene sì, finalmente Dontnod Entertainment ha annunciato la data d’uscita del suo ultimo progetto Twin Mirror. La nuova avventura narrativa sarà difatti disponibile dal giorno 1 dicembre 2020 per PC tramite Epic Games Store (esclusiva temporale di un anno), PlayStation 4 e Xbox One. Inoltre, è da oggi possibile prenotare il titolo sull’Epic Games Store per ricevere la colonna sonora originale come bonus digitale.

Per celebrare tale annuncio, lo studio di sviluppo ha condiviso un nuovo trailer che mostra il Palazzo Mentale del protagonista del racconto, Sam Higgs. Dopo la panoramica, potrete visionare il nuovo trailer in questione di Twin Mirror in calce alla notizia, mentre qui potrete leggere la nostra anteprima.

I giocatori impersoneranno Sam Higgs, il quale torna nella sua città natale Basswood per il funerale del suo miglior amico. Al giornalista, come al giocatore, subito sarà chiaro che qualcosa non va nella cittadina della Virginia Occidentale.