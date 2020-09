Razer divulga per errore le informazioni di 100 000 utenti

Razer ha recentemente divulgato accidentalmente le informazioni personali di oltre 100.000 clienti.

Le informazioni leakate includono nomi completi, indirizzi e-mail, numeri di telefono, indirizzi di fatturazione e spedizione per i clienti Razer. Le informazioni sulla carta di credito e le password, fortunatamente, non sono trapelate dall’azienda. Il rapporto, pubblicato il 10 settembre, è stato poi confermato da Razer, che ha affermato quanto segue:

“Siamo stati informati […] di un errore di configurazione del server che potenzialmente ha esposto i dettagli degli ordini, i clienti e le informazioni sulla spedizione. Non sono stati esposti altri dati sensibili come numeri di carte di credito o password. L’errata configurazione del server è stata risolta il 9 settembre […] Vorremmo ringraziarvi e scusarci sinceramente per questo disagio e abbiamo preso tutte le misure necessarie per risolvere il problema, nonché condurre un’analisi approfondita della nostra sicurezza e dei nostri sistemi IT. Rimaniamo impegnati a garantire la sicurezza digitale e la protezione di tutti i nostri clienti “.

Ovviamente nulla di grave, visto che nessuno tipo di password è stata resa pubblica. Si prega comunque che, chiunque abbia un’account Razer, faccia maggiore attenzione al Phishing e di scartare e/o ignorare E-mail che possano sembrare sospette, perchè potrebbero essere delle vere e proprie trappole.