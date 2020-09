Apple annuncia il nuovo Apple Watch 6

Durante l’Apple Briefing avvenuto nella giornata di oggi, la famosa azienda leader nel settore della tecnologia ha annunciato il nuovo Apple Watch 6. Prima dell’annuncio, è stata fatta una overview generale sugli utilizzi che possono essere fruiti grazie al dispositivo.

Quest’ultimo, avrà un nuovo design, diverse colorazioni e altre feautre. Ad esempio, sarà possibile calcolare il valore di ossigeno presente nel nostro sangue. Inoltre, la funzionalità può essere sfruttata anche mentre si dorme. Il nuovo focus dell’azienda è diventato, chiaramente, quello della salute. Di certo una virata peculiare, ma che potrà interessare una buona fetta di clientela e persone che ne possano giovare davvero.

Ritroviamo le più svariate parti della nostra vita. Ad esempio, motivi di salute, agenda, lavoro e molti altri. Successivamente, sono stati chiamati alcuni testimonial che hanno raccontato la loro storia e di come sia cambiata nel momento in cui hanno deciso di acquistare un Apple Watch.

Ancora non sappiamo il prezzo del prodotto o quando sarà disponibile, ma consigliamo di continuare a seguire le pagine ufficiali dell’azienda per ricevere ulteriori aggiornamenti in futuro.

Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora di vedere come si rivelerà questo nuovo prodotto e, soprattutto, come riuscirà a cambiare il corso della nostra esistenza ed il settore tech come fece il predecessore anni fa. Sicuramente tutti gli appassionati saranno tentati di testarlo in prima persona e vedere se è all’altezza della vecchia serie.