Taika Waititi produrrà una serie sui pirati per HBO Max

Dopo aver preso in giro i vampiri, Thor, Star Wars e Adolf Hitler, Taika Waititi ha messo gli occhi su un nuovo obiettivo. Il regista iconoclasta dietro titoli come Thor: Ragnarok e Jojo Rabbit sta sviluppando una nuova serie TV per HBO Max. Il titolo della serie è Our Flag Means Death (La nostra bandiera significa morte) e il tema principale sarà ovviamente i pirati.

La serie è in parte basata sulla vita reale di Stede Bonnet, che era conosciuto come “Il Pirata Gentiluomo” perché è passato da una vita di agiate ricchezze borghesi e aristocratiche ad una di avventure criminali in alto mare. Waititi è produttore esecutivo di Our Flag Means Death e girerà la puntata pilota. La serie è stata creata e presentata da David Jenkins (People of Earth), che è anche produttore esecutivo insieme a Garrett Basch (What We Do in the Shadows, natch) e Dan Halsted (Garden State). Sebbene non siano stati annunciati ulteriori dettagli specifici sul cast o sulla trama, HBO Max ha rivelato che la produzione del primo episodio inizierà una volta che Waititi avrà finito di girare Thor: Love and Thunder. Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali per HBO Max ha dichiarato:

“La visione unica di David e Taika sulle spassose disavventure di Bonnet in alto mare, sicuramente entusiasmerà e delizierà il pubblico di tutto il mondo”



Noi non possiamo che essere d’accordo! Taika Waititi ha una voce comica così unica e specifica, specialmente se applicata a convenzioni di genere solitamente trattate seriamente, e anche People of Earth di Jenkins era una commedia di genere sottovalutata (invasione aliena). Con What We Do in the Shadows che ha ottenuto un sacco di consensi e nomination agli Emmy, sembra che HBO Max stia cercando di ottenere un grande successo nel mondo della commedia di prestigio, e scegliere persone di questo calibro è sicuramente una mossa vincente. La domanda principale è: chi interpreterà Stede Bonnet? Vi terremo sicuramente aggiornati, nel frattempo per tutte le informazioni su film e serie tv potete consultare la nostra sezione Movies.