Sarah Snook protagonista dell’adattamento di Persuasione di Jane Austen

Dopo aver ottenuto una nomination agli Emmy per il suo ruolo nel film drammatico della HBO Succession, Sarah Snook ha trovato il suo prossimo progetto cinematografico come protagonista in un nuovo adattamento del drammatico romanzo di Jane Austen Persuasione, secondo The Hollywood Reporter.

Pubblicato nel 1817, l’ultimo romanzo completamente scritto da Jane Austen segue Anne Elliot che si riunisce con il giovane ufficiale di marina Frederick Wentworth molti anni dopo aver rifiutato la sua proposta di matrimonio, e deve navigare nella società inglese quando lui torna dalla guerra ricco e promosso a capitano, rimpiangendo la decisione presa in passato e la possibilità di un amore non corrisposto.

Sarah Snook ha firmato il contratto per interpretare Elliot con la regista Mahalia Belo, con Jessica Swale (Summerland) nel team per adattare la sceneggiatura. Alison Own e Debra Hayward, i cui crediti precedenti includono il ben accolto dramma in costume Suffragette e l’acclamata commedia per adulti How to Build a Girl, sono pronti a produrre il progetto attraverso il loro banner di produzione Monumental Pictures.

Searchlight Pictures co-finanzia il film con BBC Films, con Katie Goodson-Thomas, responsabile dello sviluppo e della produzione di Searchlight UK, che supervisionerà il progetto insieme al dirigente senior dello sviluppo Pete Spencer e al manager Apolline Berty.

Se il film dovesse ottenere l’uscita nelle sale cinematografiche, segnerà il primo adattamento di questo tipo del romanzo di Austen, che ha già ricevuto due miniserie e due adattamenti per la TV dalla BBC e dalla ITV, sebbene la versione del 1995 con Ciarán Hinds (Justice League) ottenne anche una versione teatrale negli Stati Uniti.

Oltre a Successione della HBO, Sarah Snook è stata recentemente vista nella commedia con Seth Rogen An American Pickle su HBO Max e sarà presto nel dramma Pieces of a Woman, che è stato recentemente acquisito da Netflix dopo il suo acclamato debutto al Festival Internazionale del Cinema di Venezia. Per tutte le novità su film e serie tv potete seguirci nella nostra sezione Movies.