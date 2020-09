Nintendo Direct Mini: partner showcase annunciato per domani

Un nuovo Nintendo Direct è in arrivo domani, ma potrebbe non essere quello che i fan si aspettano. Questo sarà infatti un Nintendo Direct in versione Mini, incentrato sulla presentazione dei titoli Switch in arrivo di altri editori. L’evento avrà inizio domani alle 7:00 PT, anche se resta ancora da vedere la sua durata complessiva.

Poiché si tratta di uno “showcase per i partner”, le possibilità che titoli come Bayonetta 3 o il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild appaiano sono pressoché inesistenti, poiché sono pubblicati proprio da Nintendo. Tuttavia, ciò non esclude Bravely Default 2, sviluppato dal Team Asano di Square Enix nonostante Nintendo sia l’editore. Potremmo persino vedere titoli indie come Hollow Knight Silksong fare un’apparizione nel corso della serata.

Mentre ulteriori dettagli su altri progetti Nintendo devono ancora arrivare, la società ha confermato che Hyrule Warriors Age of Calamity riceverà maggiori informazioni il 26 settembre al TGS 2020.