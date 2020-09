Mafia Definitive Edition: svelati requisiti per PC

È di nuovo tempo di tornare alla vita da gangster con Mafia Definitive Edition. Il gioco è un remake completo dell’originale open world, che offre ai fan una ventata d’aria fresca su cui mettere le mani. Il gioco, ovviamente, arriverà su PC come previsto e, per tornare nella famiglia, abbiamo i requisiti per il sistema di cui avrai bisogno.

Le specifiche provengono dal sito ufficiale, a cui potete dare un’occhiata qui. I requisiti minimi non sono troppo alti, con 6 GB di RAM e la necessità di un Intel Core-i5 2550K o AMD FX-8120 con una NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7870. È interessante notare che i requisiti consigliati sono piuttosto il salto a 16 GB di RAM con Intel Core-i7 3770 o AMD FX-8350 e NVIDIA GeForce GTX 1080 o AMD Radeon RX 5700. Sia minimo che consigliato elencano 50 GB di spazio su disco fisso.

Vi ricordiamo infine che Mafia Definitive Edition uscirà il 25 settembre per PlayStation 4, Xbox One e, possiamo dirlo, PC.

SPECIFICHE MINIME

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

DirectX: versione 11

Processore: Intel Core-i5 2550K 3,4 GHz / AMD FX-8120 3,1 GHz

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda grafica – NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

HDD – 50 GB

SPECIFICHE CONSIGLIATE

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

DirectX: versione 11

Processore: Intel Core-i7 3770 3,4 GHz / AMD FX-8350 4,2 GHz

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda grafica – NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700

HDD – 50 GB