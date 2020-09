Helen Mirren dà la voce ad Escape From Extinction

American Humane, in collaborazione con MRB Productions, ha pubblicato il primo trailer del documentario sulla conservazione delle specie, narrato da Dame Helen Mirren, Escape From Extinction. La stessa rete della vita sulla Terra è minacciata da quella che gli scienziati chiamano una “sesta estinzione di massa”. Questo docufilm pionieristico, documenta il lavoro delle principali organizzazioni zoologiche che possono essere definite come le ultime arche di speranza della natura nel preservare la ricca eredità della vita su il nostro pianeta. Senza questo aiuto – e l’impegno globale del pubblico – i tesori biologici che speriamo di lasciare in eredità ai nostri figli e ai nostri nipoti potrebbero scomparire per sempre nel giro di una generazione.

Con rari filmati di animali in via di estinzione raccontati dalla brillante Helen Mirren, nonché interviste con i principali specialisti del benessere degli animali e scienziati della conservazione che lavorano per proteggere e preservare gli animali di tutti e sette i continenti della Terra, questo documentario incisivo mette in luce gli sforzi critici che potrebbero essere tra le ultime, migliori possibilità per preservare un milione di specie sull’orlo dell’estensione totale.

Il film sarà proiettato per la prima volta agli acquirenti al Toronto International Film Festival di questo mese attraverso Kaleidoscope Film Distribution e presentato in anteprima al Breckinridge Film Festival il 19 settembre. Ulteriori proiezioni del festival del cinema autunnale saranno annunciate. Escape From Extinction è diretto e prodotto da Matthew Brady di MRB Productions e dovrebbe essere rilasciato nell’autunno del 2020. Per tutte le informazioni su film e serie tv potete consultare la nostra sezione Movies.