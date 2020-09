24H Esports Marathon: l’evento italiano ha una data di inizio

The Gaming Boss ASD, Esport Palace, AK Informatica ,Tom’s Hardware e GEC annunciano l’inizio dell’evento dedicato al mondo degli sport elettronici, chiamato 24H Esports Marathon. Il suddetto inizierà il giorno venerdì 25 settembre a partire dalle ore 20:00.

Come lo stesso nome ci fa intendere, la durata del torneo è di ben 24 ore e vedremo 4 titoli in azione. Questi ultimi sono Fortnite, League of Legends, Call of Duty Warzone e Assetto Corsa.

I giocatori iscritti infatti saranno sorteggiati in diretta live streaming sul canale Twitch di Esport Palace per formare i 4 team che parteciperanno allo show. La squadra più forte si aggiudicherà il generoso montepremi di 3000 euro messo a disposizione dell’organizzazione.

Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora di vedere questa nuova iniziativa dedicata interamente al mondo degli Esports