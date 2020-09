RAZER KISHI: Il nuovo controller da gioco per iPhone

Razer annuncia l’immediata disponibilità di Razer Kishi Universal Gaming Controller for iPhone, una versione per iOS dell’accessorio mobile che a gennaio si è aggiudicato due “Best of CES”. Dotato di levette analogiche cliccabili, una serie di pulsanti frontali e multifunzione e una croce direzionale a 8 vie, Kishi for iPhone mette per la prima volta a disposizione degli utenti Apple un controller Razer.

Razer Kishi for iPhone è pienamente compatibile con Apple Arcade ed è ora disponibile sull’Apple Online Store – è la prima volta un prodotto Razer è presente sul sito. Sarà disponibile presso alcuni Apple Store selezionati in tutto il mondo dal 22 settembre, arricchendo ulteriormente l’assortimento di accessori per il gaming.

Il controller offre ai gamer su iPhone la funzionalità e il controllo dei loro equivalenti su console. Il comodo design ergonomico è perfetto per lunghe sessioni di gioco, con grip e posizionamento ottimizzato dei pulsanti. Inoltre, offre una connessione Lightning a bassissima latenza che elimina virtualmente il lag degli input, assicurando una risposta istantanea dei pulsanti per un controllo fluido e senza soluzione di continuità. Grazie alla ricarica pass-through le sessioni di gioco non vengono interrotte, in quanto l’iPhone può essere ricaricato collegando il cavo direttamente al controller.

Gli iPhone supportati includono: iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max

PREZZO E DISPONIBILITÀ

Se siete interessanti, il dispositivo è disponibile su Razer.com, Apple.com e rivenditori autorizzati