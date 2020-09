Shroud collabora con Logitech G per una nuova serie di prodotti

Shroud, l’ex giocatore prefessionista di CS:GO e uno degli streamer di maggior successo al mondo, sta collaborando con una nuova linea di prodotti Logitech. Il comunicato arriva ufficialmente dall’account Twitter dello streamer.

Started using Logitech G products years ago and now we have a line of our own. Introducing the shroud x @LogitechG PRO line. Get yours: https://t.co/lALCEnGFtk pic.twitter.com/YnH9zwroKu

— Michael Grzesiek (@shroud) September 15, 2020