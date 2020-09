Edens Zero: annunciato il gioco da parte di Konami

Konami ha annunciato che sta sviluppando un gioco basato sul manga fantasy spaziale Edens Zero, attualmente in serializzazione su Weekly Shonen Magazine, mentre qui in Italia è edito da Star Comics. È scritto e disegnato da Hiro Mashima, le cui altre opere includono Rave e Fairy Tail. A giugno è stata anche annunciata una serie anime.

Konami condividerà ulteriori informazioni sul suo gioco durante l’“Edens Zero Game and Anime Live Stream” al Tokyo Game Show 2020 online il 26 settembre quando qui in Italia saranno le 13:00. La trasmissione conterrà anche le ultime informazioni relative agli anime e Hiro Mashima apparirà come ospite. L’evento potrà essere visto su YouTube.