Aleste Collection: annunciata su PS4 e Switch

M2 ha annunciato la Aleste Collection per PlayStation 4 e Switch come ultimo “M2 ShotTriggers”. Verrà pubblicato il 24 dicembre in Giappone per 6.800 yen in versione fisica e 4.500 yen in digitale. L’edizione fisica include un libro con interviste al team di sviluppo.

L’ Aleste Collection comprende i seguenti quattro titoli:

Aleste (1988, Sega Mark III)

GG Aleste (1991, Game Gear)

GG Aleste II (1993, Game Gear)

Power Strike II (1993, Sega Master System) – rilasciato per la prima volta in Giappone

Come previsto per un titolo M2 ShotTriggers, l’Aleste Collection supporterà completamente gli M2 Gadgets, con una vasta gamma di opzioni. I dettagli completi verranno annunciati in un secondo momento.

Oltre all’edizione standard, M2 rilascerà anche un bundle in edizione limitata che include un’unità Game Gear Micro bianca con i quattro giochi della collection, una periferica Big Window Micro bianca, un art book di 32 pagine e il libro delle interviste agli sviluppatori per 14.800 yen.

Maggiori dettagli saranno annunciati durante il live streaming “Sega / Atlus TV” al Tokyo Game Show 2020 Online il 26 settembre quando qui in Italia saranno le 09:20 di mattina.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio pubblicato sui canali social del gioco, mentre si può visitare il sito web attraverso questo link.