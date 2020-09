F1 2020: disponibili delle nuove livree esclusive a tutti i giocatori

A partire da oggi, i giocatori possono gareggiare e sbloccare 30 nuovi livelli di contenuti VIP e gratuiti con il lancio di F1 2020 Podium Pass Series Two. Tra gli item sono inclusi celebrazioni e pose esclusive sul podio, nuove livree per le auto, tute da corsa, caschi, guanti e badge. I giocatori che acquisteranno il Podium Pass VIP possono guadagnare 10.000 crediti in valuta virtuale che possono essere utilizzati per acquistare la Series Three o gli item dallo shop in-game.

I giocatori possono sbloccare item aggiuntivi gareggiando nelle loro modalità di gioco preferite. Alla fine di ogni gara, gli XP guadagnati aiuteranno a sbloccare il livello successivo di contenuti. I contenuti estetici, che includono item a sostegno dell’iniziativa We Race As One di Formula 1, consentono ai giocatori di aggiungere livelli di personalizzazione ancora maggiori sia al loro pilota che alla loro auto. I giocatori con livello VIP hanno anche accesso a ulteriori sfide di gioco che offrono loro un altro modo per sbloccare livelli di contenuti.

Ecco le dichiarazioni di Lee Mather, F1 Franchise Game Director di Codemasters

La Podium Pass Series One è stata accolta molto bene dai nostri giocatori e siamo entusiasti di aggiungere nuovi item cosmetici per la Series Two . I giocatori amano guadagnare contenuti grazie ai loro risultati. Sia che utilizzino solo il livello gratuito o che passino a quello VIP, ci sono molti oggetti interessanti da sbloccare che offrono ai giocatori più modi per personalizzare il loro look nel giorno della gara.

All’inizio di questa settimana F1 2020 ha ricevuto il suo primo Sports Update. Sei delle 10 auto dei team sono state modificate per includere gli ultimi sponsor. Questi vanno dalla messaggistica e il logo #WeRaceAsOne, agli aggiornamenti personalizzati, incluso il brand “50 Years Sauber” di Alfa Romeo. Nell’aggiornamento sono incluse anche correzioni e ottimizzazioni.