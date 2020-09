Fallout 76: disponibile l’aggiornamento 22

Da qualche ora è disponibile l’aggiornamento 22 di Fallout 76 che, come vi avevamo già fatto sapere, porta tante novità all’interno del titolo Bethesda:

Qui sotto potete leggere il comunicato completo con tutti i dettagli.

L’aggiornamento più imponente di Fallout 76 da Wastelanders è disponibile gratis da scaricare per tutti i giocatori. L’aggiornamento 22 introduce combattimento riequilibrato e ricompense per tutti i giocatori con Una Zona Contaminata per tutti: esplora dove vuoi e con chi vuoi, anche se è la prima volta che giochi a Fallout 76. Inoltre, l’aggiornamento 22 dà inizio alla stagione 2: Armor Ace, introduce talenti leggendari per personaggi sempre diversi e presenta un nuovo sistema di missioni ripetibili, le operazioni giornaliere.

Una Zona Contaminata per tutti

Una Zona Contaminata per tutti allinea il mondo di gioco a tutti i giocatori indistintamente con nuovi equilibri di combattimento e nuove ricompense. Ora, giocatori di ogni livello possono fare squadra ed esplorare l’Appalachia nella sua interezza vivendo un’avventura equilibrata e ottenendo ricompense adatte al proprio livello. Tutta l’Appalachia è ora disponibile per i giocatori di basso livello, mentre i veterani possono tornare nelle prime aree di gioco e affrontare nuove sfide.

Stagione 2: Armor Ace

Con l’aggiornamento 22 inizia anche la stagione 2, che introduce un nuovo tavoliere S.C.O.R.E. e tante nuove ricompense. Nella stagione 2, ti unirai all’eroe americano Armor Ace e alla sua fedele Power Patrol per portare la libertà nel mondo e sconfiggere il Soggiogatore! Come per la Legendary Run, Armor Ace sarà disponibile gratis per tutti i giocatori e include 100 gradi da raggiungere con nuove ricompense, tra cui:

Set di muri e soffitti per la serra

Completo da Soggiogatore

Set unico per armatura atomica a tema Power Patrol

E molto, molto altro!

Talenti leggendari

A partire dal livello 50, i giocatori ora possono sbloccare slot per talenti leggendari. Ogni talento leggendario ha 4 gradi, sbloccabili riciclando le carte Talento che non servono. Alcuni dei talenti leggendari sono:

Chimico picchiatore – Genera automaticamente una sostanza che migliora il combattimento a intervalli regolari

Danni collaterali – I nemici uccisi con un’arma da mischia hanno una probabilità di esplodere

Riavvio – Probabilità di auto-rianimarsi con salute al massimo se muori con indosso l’armatura atomica

Operazioni giornaliere

Sfrutta al massimo le aree istanziate con le operazioni giornaliere, un nuovo sistema ripetibile e vario. Le operazioni giornaliere permettono di entrare in una delle aree istanziate dell’Appalachia e affrontare ondate di nemici casuali e impegnativi completando una serie di obiettivi. Oltre a nemici e obiettivi casuali, le creature che affronti saranno uniche grazie alle mutazioni. Questo sistema fornisce a ogni nemico un “super potere” che costringe i giocatori a cambiare strategia in tempo reale.

Scopri di più su operazioni giornaliere, talenti leggendari, Armor Ace, Una Zona Contaminata per tutti e altro qui: