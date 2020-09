Nintendo: tra i progetti una nuova console e tanto altro

In un lungo documento che mostra i progetti futuri di Nintendo c’è, di base, quello di espandere il proprio brand il più possibile, toccando anche ciò che è extra videogame. Quindi il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, nel corporate management policy briefing dell’azienda, ha sottolineato i campi in cui espandere, dal merchandising fino al mobile, e come questo è accaduto negli ultimi anni.

Nel corso degli anni, Nintendo è stata famosa per essere incredibilmente protettiva nei confronti delle loro proprietà. Sebbene ci siano state alcune eccezioni, come alcune serie animate e il film live-action di Super Mario Bros. negli anni ’90, Nintendo si è in gran parte tenuta lontana dal consentire adattamenti delle loro IP. Questo processo sta lentamente iniziando a cambiare. La società ha consentito a più sviluppatori di terze parti di lavorare su tali IP; ad esempio, la società ha un accordo per un parco a tema con Universal Studios e nel 2022 è previsto un nuovo film animato di Mario, grazie a Illumination Entertainment.

Come spiegato in dettaglio nella loro ultima riunione, la società ha fatto sapere che stanno già lavorando a più accordi di “contenuto visivo”. Ciò include più offerte per film, TV ed altro.

Tra le altre cose, è interessante notare che ci sono riferimenti futuri ad una prossima console post Switch, un sistema integrato hardware-software di nuova generazione, che però ha al momento solo un vago 20XX come rilascio, come potete vedere nell’immagine qua sotto.

Intanto vi ricordiamo che nel futuro immediato, domani, si terrà il Nintendo Direct Mini.