Harvest Moon One World: posticipata l’uscita

Il publisher Natsume e Rising Star Games hanno fatto sapere che Harvest Moon: One World è stato rinviato. Inizialmente previsto per questo autunno, il gioco sarà disponibile dal 2 marzo 2021 in Nord e Sud America e dal 5 marzo in Europa. Sarà disponibile per PlayStation 4 e Switch nelle Americhe e solo su Switch in Europa.

“Sfortunatamente, la pandemia COVID-19 ha avuto un impatto su tutti nel nostro mondo, in molti modi”, ha dichiarato il presidente e CEO di Natsume Hiro Maekawa in un comunicato stampa. “Sebbene gli eventi in corso abbiano ritardato il lancio di Harvest Moon One World, stiamo lavorando duramente ogni giorno per creare un grande gioco che introduca i giocatori in un mondo completamente nuovo e che prometta tanto divertimento”.