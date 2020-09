Fortnite continua la serie di concerti con Anderson .Paak

Fortnite terrà il suo prossimo concerto in-game sabato 19 settembre, con Anderson .Paak pronto a esibirsi, ha annunciato oggi Epic Games. Lo spettacolo è l’ultimo della sua serie di concerti Spotlight.

Epic ha costruito un palcoscenico appositamente per la sua serie, la prima delle quali si è svolta la scorsa settimana con Dominic Fike. Mentre Anderson .Paak si esibirà dal vivo al palcoscenico di Party Royale Spotlight a Los Angeles, i giocatori potranno assistere al concerto nello spazio sociale di Party Royale del gioco. Lo spettacolo dal vivo inizierà alle 17:00 ET, con replay più tardi quella sera alle 23:00 ET e domenica 20 settembre alle 13:00 ET.

Anderson .Paak è l’ultimo di una crescente formazione di artisti che si sono esibiti a Fortnite , tra cui Travis Scott e Marshmello . Epic prevede di annunciare il suo prossimo artista alla fine di questo mese, con altri artisti attesi per ottobre.