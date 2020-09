Xbox Series X: rivelato l’orario d’apertura dei preordini

La settimana scorsa, Microsoft annunciò che i pre-order relativi alle sue nuove console next-gen, Xbox Series X e Xbox Series S, sarebbero stati aperti il giorno 22 settembre ma non venne menzionato affatto l’orario d’apertura. Ora, fortunatamente, anche quest’ultima cosa è stata svelata.

Tramite il sito retail Target, gli utenti possono adesso vedere che l’apertura dei pre-ordini per le new entry di Microsoft è settata per le ore 11.00 am EDT, le quali corrispondono alle nostre ore 17 del giorno, ovviamente, 22 settembre. Assumendo che tale orario sia veritiero (e probabilmente lo è), questo sarà il momento in cui sarà possibile pre-ordinare le console.

Infatti, il conosciutissimo utente Twitter Wario64 ha sentito in giro che altri rivenditori, come GameStop ad esempio, apriranno i pre-ordini alla stessa ora. Vista quest’altra conferma, in alcun modo connessa a Target, è molto probabile che l’ora sia ufficialmente quella. Probabilmente, Microsoft darà la sua versione entro poco, ma non sarà lontana da quanto già detto.

Quindi, per quanto ormai i preparativi per Xbox Series X e Xbox Series S siano perlopiù finiti, ora è il turno di Sony e PlayStation 5. Quest’oggi si terrà la conferenza e tutto il mondo videoludico è in attesa di saperne di più a riguardo. GamesVillage seguirà l’evento in diretta sul nostro canale Twitch quindi, veniteci pure a trovare!