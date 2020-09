Riot anticipa la potenziale canzone di League of Legends Worlds 2020 “Take Over”

Riot Games ha pubblicato una sigla per ogni campionato mondiale annuale di League of Legends dal 2014. Sulla base di un nuovo teaser pubblicato oggi sull’account Twitter ufficiale del gioco, i fan probabilmente scopriranno presto quale sarà la canzone di quest’anno.

La canzone si chiama “Take Over“, ma il video teaser ha solo il suono di un orologio che ticchetta. I fan dovranno aspettare fino all’uscita della canzone alle 10 del mattino del 17 settembre per sapere come suona effettivamente la canzone e chi è l’artista dietro di essa.

Puoi pre-salvare il brano sulla maggior parte dei servizi di streaming come Spotify, Apple Music, Deezer e Tidal. Ogni canzone fino ad ora è stata accompagnata da un video animato con giocatori professionisti e campioni della Lega , e questo sembra seguire lo schema.

Le canzoni precedenti includevano artisti come Image Dragons, Nicki Taylor, Cailin Russo, Chrissy Costanza, Against The Current e Zedd. Ecco tutte le canzoni di League Worlds:

Riot ha anche pubblicato canzoni per celebrare l’inizio della stagione con animazioni cinematografiche, come ” Awaken ” con Valerie Broussard nel 2019 e una nuova versione di “ Warriors ” con 2WEI ed Edda Hayes per la stagione di quest’anno.

Il Campionato del Mondo 2020 inizierà con la fase di play-in il 25 settembre, quindi i fan non dovranno aspettare troppo a lungo per vedere le loro squadre preferite affrontare la Summoner’s Cup di quest’anno.