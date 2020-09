Undertale festeggia il quinto anniversario con un nuovo vinile

Nella giornata di ieri, la community di Undertale, compreso Toby Fox, ha celebrato il quinto anniversario del capolavoro indie. Con la collaborazione di Fangamer e 8-4, i fan hanno avuto la possibilitò di guardare lo streaming del concerto del titolo.

Il concerto venne registrato a maggio dello scorso anno in quel di Tokyo, Giappone. Assieme all’evento, Fangamer ha poi annunciato il nuvo merchandise dell’opera con un nuovo e completo set di colonne sonore della fatica di Toby Fox.

Il gioco ha in passato già ottenuto un suo personale vinile tramite iam8bit e Fangamer ma, questo nuovo insieme di colonne sonore include ben 109 tracce. La collezione sarà un box set formato da 5 LP con l’intera confezione progettata ad hoc per i fan, i quali sicuramente ameranno alla follia. I preordini per tale gioiello sono già terminati ma coloro che lo stanno per ordinare ora possono aspettarsi l’arrivo del pacco entro metà aprile, secondo quanto dice il sito.

Oltre al vinile però, Fangamer sta anche vendendo una nuova maglietta apposita per il quinto anniversario e, pensate un po’, progettata proprio dal creatore Toby Fox. Ogni vendita sarà d’aiuto al United Way COVID-19 Community Response and Recovery Fund.

Tutte le informazioni riguardo il vinile della colonna sonora di Undertale potete trovarle qui per quanto riguarda gli utenti europei. Il prezzo è di €78 con una finestra di lancio stimata per dicembre 2020.