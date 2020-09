Facebook Connect: annuncio di Quest 2 e tanto altro dall’evento

Facebook è pronta a mostrare al pubblico la sua nuova tecnologia d’avanguardia per la realtà virtuale e realtà aumentata della famiglia Oculus. Vediamo quindi cosa ha in serbo per noi in questo articolo.

Mark Zuckerberg ci introduce nei primi minuti dell’evento con un discorso piuttosto generale, che spazia dall’uso della realtà virtuale fino all’iniziativa Facebook Reality Labs e al Facebook Connect e alla connessione tra persone in tempi difficili come questi. Inoltre, ha annunciato la partnership con Luxottica e Ray-Ban per quanto riguarda la realtà aumentata.

Si passa poi alla realtà virtuale e Oculus Quest. Respawn Entertainment e Universal sono solo alcuni dei produttori di titoli con cui Facebook sta cooperando per portare una nuova esperienza di realtà virtuale tramite Quest.

Horizon e Venues sono titoli “social“, a detta di Facebook stessa, i quali avvicinano le persone e fanno loro sentire lo stesso spazio, vedere le stesse cose, pur avendo tra loro grandi distanze.

Quest 2 è stato annunciato ufficialmente all’evento, in uscita il 13 ottobre con apertura dei preordini in questo momento. Inoltre, la tecnologia ha visto un calo di prezzo non indifferente sarà infatti aquistabile a $299 e si mostra molto bene al momento.

Successivamente, si torna alla realtà aumentata e di come questa può aiutare gli utenti nei più svariati modi. In particolare, Facebook sta puntando a un modello di occhiali che potranno supportare la realtà aumentata, per poi arrivare a Project Aria, che dovrebbe portare nuovi sviluppi nel campo.

L’evento continua con gli spazi “social” citati sopra, di come questi connetteranno le persone e permetterà loro di creare i propri mondi come in Horizon. Venues invece è un vero e proprio spazio in cui socializzare con altre persone, ovviamente il tutto in realtà virtuale.

In ambito di gaming, inizialmente ciò che l’evento ha mostrato è stato un riassunto dei titoli già presenti, come Onward ad esempio, e di come questi abbiano portato enormi risultati finanziari, stando a significare quanto gli utenti abbiano effettivamente acquistato tale piattaforma.

Inoltre, cosa completamente a sorpresa, è l’annuncio della collaborazione tra Facebook e Ubisoft per la creazione di titoli delle serie Splinter Cell e Assassin’s Creed per realtà virtuale.

Torna a mostrarsi Star Wars Tales from the Galaxy.

Ancora, il battle royale in realtà virtuale Population One si mostra in un trailer. Il titolo avrà il cross-play tra visori e eventi live. Non poteva mancare Beat Saber, il quale si arricchisce con il multiplayer questo novembre. Jurassic World Aftermath si aggiunge alla schiera di titoli annunciati oggi, avventura in realtà virtuale nell’amato mondo dei dinosauri della filmografia. Tra i big, si ripresenta Medal of Honor Above and Beyond dalla Respawn Entertainment, il quale uscirà l’11 dicembre anche su Steam.

Questo è quanto mostrato durante il Facebook Connect, evento che ha ufficialmente riportato la tecnologia del Quest ad un livello successivo in via ufficiale con Quest 2.