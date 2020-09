Marvel’s Spider-Man Miles Morales: svelato il gameplay e finestra di uscita

Durante la trasmissione digitale di PlayStation 5 Showcase abbiamo avuto modo di vedere per la prima volta in assoluto il gameplay dell’atteso Marvel’s Spider-Man Miles Morales. Nel corso del filmato, è stato presentato il sistema di combattimento del titolo.

Sicuramente in questo seguito dell’acclamata serie non mancherà l’azione. Le battaglie sembrano avere una presenza scenica più curata. Ovviamente, lo stile di gioco del primo capitolo è stato conservato assieme alle varie novità.

Queste ultime comprendono l’arrivo di diversi gadget che il supereroe potrà sfruttare per abbattere i suoi nemici. La missione presentata ci ha anche fornito qualche dettaglio sul carattere di Miles Morales, che fa la sua prima apparizione in un’opera ludica.

Infine, la data di uscita è fissata per questa estate.

Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora di vedere come si rivelerà la nuova esclusiva per le console di casa Sony.