Oddworld Soulstorm: svelato un nuovo trailer

Nel corso dell’evento, trasmesso in diretta su Twitch, del PlayStation 5 Showcase abbiamo avuto l’occasione di dare un primo sguardo al nuovo trailer di Oddworld Soulstorm. Il titolo è l’ultimo capitolo della celebre serie.

Ovviamente, nel corso del filmato non poteva mancare l’ironia che ha contraddistinto la fruizione fino ad oggi. Sono state mostrate alcune sezioni di gameplay, confermandoci come le meccaniche di base sono rimaste invariate.

L’opera interattiva sarà una esclusiva PS4 e PlayStation 5, oltre che PC.

Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora di scoprire come il team di sviluppo Oddworld Inhabitants riuscirà a portare in auge la saga leggendaria