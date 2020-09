Ebbene si, per quanto si vociferasse solo da pochi mesi, Final Fantasy XVI è stato ufficialmente annunciato all’apertura dell’evento PlayStation 5 Showcase.

Il titolo, targato ovviamente Square Enix, si presenta in un lungo trailer e sarà titolo esclusivo su PlayStation 5 come console, ma arriverà anche su PC. Nessuna data d’uscita al momento per il nuovo episodio della storica saga Square Enix. Continuate a seguire con noi l’evento!