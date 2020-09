Call of Duty Black Ops Cold War mostrato durante il PlayStation 5 Showcase

Eccoci finalmente arrivati al tanto atteso PlayStation 5 Showcase, con la promessa di rivelazioni sconvolgenti che riguardano la tanto attesa PlayStation 5. Sony Interactive Entertainment ha deciso di svelare le informazioni sulla nuova console next-gen solo a pochi giorni dall’apertura dei preordini dell’Xbox Series X. Raven Software ha mostrato il tanto atteso Call of Duty, Black Ops Cold War. In tanti si aspettavano di scoprire cosa avrebbe portato il nuovo CoD e già da subito abbiamo potuto ammirare alcune nostre vecchie conoscenze, come il Sergente Frank Woods. Ci hanno mostrato una anteprima di quella che sembra essere una parte di una missione della modalità Campagna.

Hanno mostrato due armi in particolare: il Pellington 703, fucile da cecchino e il fucile d’assalto XM4. La clip della missione mostrato si chiude con l’uso di una bomba telecomandata che non sappiamo se potrà essere usata anche in Multiplayer. La data di uscita non è stata svelata ma per tutti i giocatori di CoD è noto che il gioco uscirà il 13 novembre 2020. Vi terremo aggiornati per ulteriori notizie, intanto potete trovare tutte le novità sul nostro sito.