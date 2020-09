Devil May Cry 5 Special Edition annunciata al PlayStation 5 Showcase

Per quanto forse non fosse il ritorno voluto dai fan di Devil May Cry, Capcom ha portato durante il PlayStation 5 Showcase Devil May Cry 5 Special Edition per PlayStation 5.

I giocatori potranno vestire nuovamente i panni dei personaggi storici di Devil May Cry 5 in una nuova veste grafica. Il titolo uscirà al lancio con la console in digitale.