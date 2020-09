Hogwarts Legacy presentato al Playstation 5 Showcase

Ci siamo, è la serata del Playstation 5, e siamo partiti davvero col botto: abbiamo già visto Final Fantasy XIV, un gameplay inedito per Marvel’s Spider-Man Miles Morales, è arrivato il turno di Hogwarts Legacy, l’RPG ispirato all’universo di Harry Potter: date pure un’occhiata al trailer qui sotto.

Il titolo sarà disponibile a partire dal 2021, anche se non è stata ancora specificata una data. Non abbiamo informazioni nemmeno circa le piattaforme su cui sarà disponibile, per cui per ora possiamo solamente dirvi che il nuovo titolo targato Warner Bros sarà giocabile su Playstation 5.