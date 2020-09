Demon’s Souls Remake: mostrato gameplay al Playstation 5 Showcase

Anche Demon’s Souls si unisce alle special guest del Playstation 5 Showcase: è stato infatti mostrato un gameplay tratto direttamente dal gioco, che ha rievocato ricordi più o meno piacevoli fra i fan di vecchia data: dategli pure un’occhiata qui sotto, e vediamo che sensazioni riuscirà ad evocare per voi.

Chiaramente, il remake dell’omonimo titolo di From Software sarà disponibile in esclusiva per Playstation 5 e, a sorpresa, per PC, almeno per il momento. Il gioco sarà disponibile al lancio di PlayStation 5!