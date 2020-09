PlayStation Plus con esclusive disponibili al lancio della PS5?

Durante il tanto atteso PlayStation 5 Showcase è stata mostrata una selezione di titoli che saranno gratuiti con l’abbonamento PlayStation Plus, tra cui possiamo trovare Fallout 4, Detroit Become Human e Until Dawn. I giochi sono gratis per tutte le console current-gen ma probabilmente verranno ottimizzati anche per la PlayStation 5. Sembra potrebbero esserci anche alcune esclusive del passato disponibili al lancio della nuova PS5.

La domanda che ci assale è però il motivo per cui hanno deciso di presentare questa carrellata di titoli PlayStation Plus, alcuni dei quali, tra cui Final Fantasy XV, Batman Arcam Knight e Mortal Kombat X sono o sono stati titoli gratuiti anche su Xbox Game Pass. Che si tratti di una mossa per tentare di battere la concorrenza? Staremo a vedere, sicuramente vi terremo aggiornati sulle ulteriori novità.