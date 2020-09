NBA 2K21 Recensione: la Lunga Ombra della old-gen

NBA 2K21, vogliamo chiarirlo in attacco di recensione, chiude il cerchio di una generazione vissuta al top con un gioco impeccabile, al solito, eppure evidentemente ancorato a limiti, hardware e concettuali, cristallizzati da tempo, troppo tempo. Pur nella consapevolezza di avere tra le mani un titolo appagante, rifinito e ludicamente valido, NBA 2K21 è la solita, splendida solfa. Da valutare con moderato entusiasmo nella consapevolezza che, con le nuove console, qualcosa dovrà gioco forza cambiare. Anche sotto gli aspetti prettamente commerciali.

NBA 2K21: la Lunga Ombra

Ed è proprio dalle politiche sposate da 2K che vogliamo cominciare questa recensione. A dispetto delle belle parole spese da qualcuno, in linea generale, circa le opportunità dello “smart delivery”, tanto per dirne una, l’upgrade tecnologico per gli hardware di nuova generazione già previsto per 2K21 sarà gratuito solo per gli acquirenti della Mamba Edition, lasciando in sospeso gli utenti dell’edizione standard del gioco. Una decisione francamente impopolare su cui, però, evitiamo di affondare il coltello. Si tratta di scelte studiate a tavolino dai piani alti che, in sede di critica, non devono ricadere sul lavoro, in parte eccellente, degli sviluppatori. D’altro canto, a prescindere dall’edizione, da un punto di vista tecnico e ludico c’è poco da rimproverare ad NBA2K1, aggiornamento annuale di una serie che poggia su basi decennali talmente solide che sarebbe davvero impossibile anche solo scalfire. Piuttosto, prima di elencare pregi e difetti del “gioco”, è doveroso ricordare come, anche quest’anno, rispettando le aspettative dell’utenza, ci sia una nuova “storia” cinematografica, alternata ad un cospicuo numero di parti giocate. Quest’ultime, anzi, sicuramente più frequenti rispetto al recente passato. Prima di tutto e di tutti, però, c’è da creare il protagonista di questo nuovo avvincente dramma sportivo, da creare letteralmente da zero grazie alle possibilità, praticamente infinite, in dote all’editor. Di più: oltre a poter influenzare qualsiasi aspetto fisico e somatico, NBA 2K21 permette anche di “importare” il proprio volto via companion app.

Una pratica, però, non esattamente immediata. Dopo diversi tentativi passati davanti alla fotocamera dello smartphone, chiamata a “catturare” il faccione di chi vi scrive da diverse inquadrature,è possibile che più di qualcuno, alla fine, preferisca abbandonarsi alla fantasia, dando vita ad un cestista completamente nuovo. In un modo o in un altro, sarà sempre lui, Junior, il protagonista della Lunga Ombra, titolo della nuova pellicola interattiva capace di spaziare con agilità tra i campetti di periferia ai lucidi parquet dell’NBA, con in mezzo la scena sportiva liceale. Una storia lunga, una sceneggiatura tutto sommato ben scritta e che, pur lontana dai toni epici vissuti dalla serie nel recente passato, riesce a mantenere incollato il videogiocatore capace, magari, di passare sopra ad alcune ingenuità presenti nella narrazione, spesso affidata a stereotipi già acquisiti da anni e anni di cinema hollywoodiano. Long Shadow mette il giocatore nei panni di un “figlio d’arte”. Giovane talento di belle speranze che, sotto il peso dell’ombra del padre, è chiamato a dimostrare, tra tormenti adolescenziali e tanto lavoro, di essere, pure lui, un campione vero, capace di andare oltre la pesante eredità paterna. La Lunga Ombra gode di qualche volto noto tra attori e cestisti, di una durata adeguata e, purtroppo, di binari che, a dispetto di rendimento e scelte, sembrano scolpiti nella pietra. A questo punto, sulla scorta delle recenti dichiarazioni fornite dal publisher, siamo curiosi di capire se la “storia” scritta per le versioni next gen sarà davvero diversa, anche per struttura, da quella di Junior, presentando veri e propri bivi narrativi esclusi, purtroppo, da Long Shadow.

Sia come sia, l’ascesa di Junior sarà con ogni probabilità il primo approccio che l’utente medio avrà con il parquet. A tal proposito, come già visto in passato, è giusto rimarcare la quasi totale assenza di tutorial, relegati ad altre sezioni di gioco. Tanto per ricordare che no, NBA 2K21, senza un’adeguata infarinatura di base, è un titolo poco accessibile al neofita. Non è certo un difetto, intendiamoci. Quanto la conseguenza più ovvio di una simulazione che, al netto di classiche concessioni legate a doppio filo al concetto di intrattenimento, cerca di riprodurre in maniera piuttosto fedele uno disciplina comunque complessa, nelle regole e nel ritmo. Ed è propria questa abilità acquisita a rendere ogni NBA 2K un prodotto di livello, negli anni capace di cancellare, letteralmente, la concorrenza.

NBA 2K21: tiro al Piccione

Sul parquet, dicevamo, tutto sembra funzionare per il verso giusto. Almeno dopo un bel po’ di partite. Ne servono tante, di certo più rispetto al passato, per metabolizzare il nuovo sistema legato al tiro, ancora una volta legato all’uso dell’analogico destro, ma con una importante e sostanziale novità. Oltre ad incidere sul tempo e sulla forza, infatti, quest’anno il videogiocatore dovrà, pure, prestare molta attenzione alla direzione. Una variante che cambia completamente l’approccio, rivelandosi all’inizio più ostica di quanto fosse lecito immaginare. A dirla tutta, al netto delle problematiche iniziali e di un primo aggiornamento della meccanica arrivato via patch, basta qualche ora per cominciare a mettere a segno i primi canestri, per un’inedita soddisfazione che, col tempo, supera la frustrazione dei primi momenti. A tal proposito, si rileva come il nuovo sistema analogico, comunque bypassabile dalla pressione del tasto dedicato, si sia rivelato particolarmente soddisfacente con la visuale verticale dal parquet, con la telecamera che, inquadrando le spalle, permette in tempi abbastanza brevi di familiarizzare con il nuovo gameplay. In realtà, tutto il resto sembra essere ancora troppo incatenato al passato. Ad un retaggio difficile da scrollarsi di dosso. Almeno sui “vecchi” hardware. Paradossalmente, se la serie era stata tra le prime a sfruttare in maniera adeguata le capacità hardware di PS4 e Xbox One, è forse arrivato il momento di ammettere come la crescita da un punto di vista visivo e tecnico sia stata limitata. Ad ogni modo, nonostante queste premesse, il colpo d’occhio resta sempre notevole. Merito di una riproduzione della disciplina e del contorno, meglio: di una sua peculiare e convincente lettura che resta impareggiabile. Animazioni, colori, suoni, grafiche. Chi conosce e segue l’NBA, anche nella strana e infinita stagione di quest’anno, andrà in brode di giuggiole per quanto messo a schermo, ennesima conferma di livelli produttivi che restano altissimi.

Di certo, anche sotto il profilo contenutistico, è impossibile lamentarsi. L’offerta di NBA 2K21 è, al solito, opulenta. Nel corso della storia, avremo la possibilità di apprezzare un nuovo setting, piuttosto lontano dai classici quartieri suburbani delle metropoli statunitensi. La scelta di Visual Concepts di “spostare” il racconto sulla costa ovest, con tanto di lungomare e quartieri residenziali, ha regalato colore anche alle attività di contorno. Passando, invece, alle altre modalità, in sede di sviluppo si è chiaramente optato per una linea più conservativa, mirata al mantenimento di tutto ciò che, negli anni, ha reso l’esperienza di NBA 2K sempre più vasta. Le aggiunte riguardano soprattutto la sezione My Team che, da quest’anno, amplia le possibilità offerte al videogiocatore attraverso l’inserimento delle stagioni e ai “limitati” eventi del weekend, mirati all’utenza più competitiva. Un modo, ben strutturato, per impreziosire le ricompense e, più in generale, il tempo speso dai giocatori nell’universo NBA. Tempo, tanto tempo. Quello che servirà, pure, per riempire la “borsa” di VC Points, elargiti con eccessiva parsimonia da tutte le modalità di gioco, eppure necessari per sbloccare una lunga serie di migliorie estetiche e ludiche. Ecco, se a pensar male si commette sicuramente peccato, è pur vero che, alle volte, ci s’azzecca pure. E allora, bentornato NBA 2K. Qualcosa, però, dovrà presto cambiare. Lo richiede una delle community più vaste ed esigenti del panorama.

NBA 2K21 è la solita, enorme produzione legata ad uno dei marchi più forti del pianeta. NBA vuol dire agonismo, spettacolo, ritmo. E non abbiamo alcun dubbio sulle capacità di Visual Concepts nel riprodurre fedelmente la disciplina e il contorno. Eppure, al netto di un’offerta enorme, citiamo pure la Lega Femminile, le possibilità gestionali e di personalizzazione, gli infiniti campionati da affrontare a “ruota”, si avverte la necessità di un cambio di approccio per allontanare quella sensazione di “old” che, almeno da quest’anno, sembra aver attecchito sul codice. Per questo, restiamo alla finestra curiosi di sbirciare la versione next gen in arrivo nelle prossime settimane e capire che direzione, specie dal punto di vista tecnico e ludico, vorrà intraprendere il team di sviluppo.