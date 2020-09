Demon’s Souls: il gioco non arriverà su PC

La presentazione nella serata di ieri, durante il PlayStation 5 Showcase, di un trailer gameplay di Demon’s Souls, ha generato immediatamente un grande hype tra i fan. Il remake per la next-gen, sviluppato da Bluepoint Games, del grande classico del 2009 per PlayStation 3, che era stato annunciato all’inizio dell’anno, ha finalmente una data d’uscita ufficiale, il 12 novembre, e adesso sappiamo per certo che sarà uno dei titoli di lancio della console di nuova generazione di casa Sony.

Tuttavia, il fatto che una versione alternativa del gameplay presentato ieri durante l’evento fosse stata caricata sul canale YouTube ufficiale dell’azienda giapponese aveva lasciato pensare che, magari dopo un periodo di esclusiva temporanea, il famoso titolo dark fantasy potesse approdare anche su PC. Una speranza a cui Sony ha dovuto immediatamente mettere fine. Dopo aver rimosso il video incriminato infatti, l’azienda ha provveduto a chiarire, in una dichiarazione rilasciata a Kotaku, come ci fosse stato un “errore umano”; che il remake di Demon’s Souls sarà un’esclusiva per PlayStation 5 e, soprattutto, che non arriverà mai su PC o altre piattaforme.

Parole che mettono dunque brutalmente fine alle attese di chi sognava di poter giocare il remake dell’opera di FromSoftware sul proprio computer. Concentrandoci sugli aspetti positivi però, possiamo dire che, finalmente, c’è una data d’uscita ufficiale, e che l’attesa non sarà ancora lunga. Siete pronti ad adentrarvi ancora nella nebbia? Siete pronti a liberare il regno di Boletaria? Demon’s Souls aspetta voi!