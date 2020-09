Godfall arriverà il 12 novembre su PS5 e PC

Dopo l’annuncio da parte di Sony della data di uscita e prezzo dell’attesa PlayStation 5, Counterplay Games ha deciso di pubblicare un post sul proprio account Twitter ufficiale in cui svela il giorno in cui verrà pubblicato Godfall per PS5 e PC.

L’opera interattiva arriverà per le due piattaforme in data 12 novembre, la stessa della console di nuova generazione. Inoltre, è già possibile preordinare il titolo nel caso in cui non l’abbiate fatto.

Per chi non lo sapesse, Godfall è un GDR con componenti action. Le meccaniche di combattimento sono simili ai più famosi Dark Souls e Darksiders, proprio per via della sua velocità.