PS5 sarà retrocompatibile con il 99% dei titoli PlayStation 4

Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, ha annunciato durante un’intervista a Washington Post che PS5 sarà retrocompatibile con il 99% della libreria dei titoli presenti per PlayStation 4.

Gli utenti che sfruttano il servizio PS Plus potranno godere della feature a partire dal day one, utilizzando la nuova offerta PlayStation Plus Collection. Quest’ultima comprende 18 delle opere interattive più famose della, quasi, scorsa generazione.

Noi di GamesVillage.it vi ricordiamo che nel corso del PS5 Showcase di ieri abbiamo avuto modo di scoprire il prezzo e la data d’uscita dell’attesissima console next-gen. Precisamente, in Italia arriverà il 19 novembre, mentre in altri Stati il 12 dello stesso mese.