Nintendo 3DS: la produzione è finita dopo 9 anni

Nintendo ha deciso di concludere la produzione della celebre macchina da gioco handled Nintendo 3DS dopo nove anni dalla sua uscita. La notizia è ufficialmente apparsa sul sito di Nintendo Japan.

Inizialmente, Nintendo 3DS venne pubblicato nel lontano 2011, al prezzo di circa 250 euro. Era in grado di mostrare immagini stereoscopiche in tre dimensioni, senza l’ausilio dei classici occhialini. Sfortunatamente, al momento della sua entrata nel mercato non riuscì a godere del successo sperato dalla compagnia nipponica.

Infatti, dopo solo sei mesi il prezzo venne abbassato di quasi il doppio rispetto al valore originale. Ovviamente, l’arrivo di Switch ha concentrato tutte le forze del colosso, che ha quindi optato nell’interrompere completamente lo sviluppo di altri 3DS.