Crash Bandicoot 4 It’s About Time: demo pronta ai pre order

Crash Bandicoot è rimasto sullo scaffale per un bel po’ di tempo, godendosi il successo che i remake dei primi tre capitoli hanno fatto vivere al franchise. Ora, anni dopo, Crash Bandicoot 4 It’s About Time sta per diventare finalmente realtà (e dobbiamo ammettere che anche il sottotitolo risulta piuttosto azzeccato). Il gioco sembra essere un richiamo allo spirito originale della serie, e ora finalmente ne è disponibile una piccola prova

Chi ha preordinato il gioco su Playstation 4 o Xbox One in digitale, potrà ricordare che ha accesso a una demo speciale. Come si vede dal profilo Twitter ufficiale del titolo, potremo provare il Dr. Neo Cortex. Sì, c’è anche Crash, quindi non preoccuparti. Potete leggere ulteriori dettagli sulla demo qui.

Crash Bandicoot 4 It’s About Time verrà lanciato il 2 ottobre, e la demo è ora disponibile per i preordini digitali.

The #Crash4 Demo is LIVE! 🤪 Play as Dr. Neo Cortex 👨‍🔬 and turn your enemies into things only an evil scientist could think of 🤔 Pre-Order digitally and get access to the #Crash4 Demo 🎮 https://t.co/cmaigiWxIY pic.twitter.com/lEFh55aOdI

— Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) September 16, 2020