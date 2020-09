Final Fantasy XVI: sarà un’esclusiva PlayStation 5?

Una delle più belle sorprese del PlayStation 5 Showcase è stato sicuramente il reveal di Final Fantasy XVI, ultimo capitolo della fortunatissima saga action RPG targata Square Enix che si è presentato in un lungo trailer. Oltre a qualche scena di gameplay si è anche scoperto che il progetto è diretto da Hiroshi Takai e prodotto da Naoki Yoshida, due nomi che avevano già partecipato al successo Final Fantasy XIV. Al termine del trailer inoltre, si può vedere chiaramente come il gioco venga annunciato anche per PC.

Tuttavia, secondo quanto riportato da IGN, sembra che Square Enix abbia richiesto la rimozione della menzione di una versione per PC. Di fronte alla richiesta di maggiori informazioni, un portavoce della società giapponese ha risposto:

“Non abbiamo ulteriori informazioni sul se Final Fantasy XVI verrà rilasciato su altre piattaforme al di fuori della PlayStation 5”



Anche se in queste dichiarazioni sibilline non c’è una vera e propria smentita della versione per PC, sembra che, almeno all’inizio, l’ultimo capitolo di Final Fantasy sarà un’esclusiva per PlayStation 5.

Per quanto riguarda il “quando” il titolo vedrà la luce, questo rimane un mistero: Yoshida ha confermato ieri che il prossimo grande reveal ci sarà soltanto nel 2021, mentre Takai ha aggiunto che, nonostante il team di sviluppo stia lavorando alacremente, “potrebbe volerci un po’ prima che il gioco sia pronto”. Alcune indiscrezioni riportano che gli sviluppatori di Final Fantasy XVI stiano utilizzando il motore grafico Unreal Engine 4, nella speranza di incontrare poche complicazioni.

Nonostante tutto però, il trailer ha generato buonissime sensazioni, e l’attesa dei fan sarà sicuramente salita alle stelle!